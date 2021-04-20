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20.04.2021 (10:30)

Морпехи Каспийской флотилии совместно с моряками Северного флота выполнили погрузку военной техники на БДК «Александр Отраковский»

На полигоне Южного военного округа (ЮВО) подразделения морской пехоты, экипажи десантных катеров Каспийской флотилии и большого десантного корабля (БДК) «Александр Отраковский» Северного флота приняли участие в совместном тактико-специальном учении по организации погрузки и выгрузки военной и специальной техники на побережье.

Личный состав десантно-высадочных средств отработал организацию связи с пунктом погрузки (выгрузки), подход к берегу, практические действия по размещению техники в твиндеках и очередность её вывода на побережье после транспортировки в установленные нормативы.

Также в рамках учебных мероприятий военнослужащие подразделений морской пехоты, экипажи кораблей выполнили задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки (выгрузки) с привлечением расчётов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Стрела-3».

ВК учению привлекалось более 500 морских пехотинцев Каспийской флотилии, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Северный флот , Морская пехота , Южный военный округ
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