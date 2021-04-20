20.04.2021 (10:15)

Летчики ЮВО в Ростовской области продемонстрировали юнармейцам истребитель-бомбардировщик Су-34

Юнармейцы Белокалитвинского района Ростовской области посетили бомбардировочный авиационный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

На аэродроме юнармейцы узнали о военной авиации, организации и проведении полетов, посидели в кабине истребителя-бомбардировщика Су-34. Военнослужащие организовали для ребят выставку авиационного снаряжения, рассказали о нелегкой профессии военного летчика.

Также ребята посетили гарнизонный Дом офицеров, где ознакомились с выставкой, посвященной Дню космонавтики, побывали в юнармейской комнате и музее.

Подобные мероприятия, организованные военнослужащими авиационного полка ЮВО для юнармейцев Ростовской области, стали уже традиционными и проводятся регулярно.

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