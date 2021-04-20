20.04.2021 (10:00)

Военный комиссариат Сочи полностью обеспечен тест-системами для диагностики COVID-19

Военный комиссариат Сочи полностью обеспечен тест-системами для диагностики новой коронавирусной инфекции у новобранцев весеннего призыва и сопровождающих воинские команды.

Первая группа военнослужащих, призванных военным комиссариатом Сочи, успешно прошла тестирование и 20 апреля отправится в войска. Тестирование пройдут все граждане, призванные на военную службу и прибывшие на сборный пункт.

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Сборные и призывные пункты обеспечены медицинским имуществом, необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья новобранцев в пути следования воинских команд и в воинских частях после их прибытия к месту прохождения военной службы.

По прибытии в воинские части новобранцы смогут вакцинироваться от COVID-19. В этих целях в медицинских учреждениях Южного военного округа (ЮВО) для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Также на территории округа развернуто более 40 прививочных постов, сформировано более 60 прививочных бригад, половина из которых — мобильные. Данное количество обеспечивает ежедневную вакцинацию свыше 2 тыс. человек как на базе военных медицинских учреждений, так и в полевых условиях.

На сегодняшний день на территории ЮВО завершили вакцинацию более 76 тыс. военнослужащих. К прививочной кампании привлечено свыше 50 тыс. специалистов гражданского персонала воинских частей и учреждений ЮВО, а также более 120 тыс. членов семей военнослужащих.

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