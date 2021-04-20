20.04.2021 (09:45)

Военнослужащие КФл заняли третье место в окружном этапе чемпионата по армейской тактической стрельбе

В Ростовской области, на полигоне Кадамовский, прошел отборочный окружной этап чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе. По его результатам команда морских пехотинцев Каспийской флотилии (КФл) заняла почётное общекомандное третье место. Всего в состязаниях принимали участие 11 команд воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО).

Команду КФл представляли 12 военнослужащих морской пехоты, среди которых были две женщины. Морские пехотинцы успешно выполнили упражнения стрельб из штатного оружия, стоящего на вооружении подразделений, – автоматов АК-74М, пистолетов Макарова (ПМ) и Ярыгина.

На учебном полигоне были смоделированы различные ситуации применения стрелкового оружия, в которых участники конкурса демонстрировали мастерство. В ходе соревнований морские пехотинцы отработали ведение стрельбы из положений с места и в движении по движущимся и неподвижным мишеням на дистанциях от 10 до 300 метров.

Они отлично справились с эвакуацией раненого, доставкой ценных грузов, блокированием огнем условного противника, выработкой тактического приоритета. Упражнения выполнялись в полной экипировке. Особое внимание при ведении стрельбы уделялось требованиям безопасности.

На торжественном закрытии окружного этапа победителям были вручены кубки и медали.

Справочно:

Армейская тактическая стрельба берет лучшее из практической стрельбы, к которой добавляется тактический элемент, воссозданный в мишенной обстановке и конструкциях. Военнослужащий сам определяет наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь, и сам выбирает штатное оружие для выполнения задачи.

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