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20.04.2021 (09:30)

В Северной Осетии стартовала всеармейская военно-медицинская эстафета

Во Владикавказе, на базе мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Учебного центра военной полиции, стартовал всеармейский этап военно-медицинского многоборья «Военно-медицинская эстафета — 2021».

На соревнования прибыли лучшие медицинские специалисты войскового звена Военно-медицинской академии, Западного, Восточного, Центрального, Южного военных округов и Северного флота, а также Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения.

Конкурс пройдёт в два этапа: «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство». В течение недели участники соревнований будут состязаться в стрельбе из штатного оружия и в преодолении полосы препятствий. Члены команд продемонстрируют мастерство в полевых условиях и симуляционном центре Северо-Осетинской Государственной Медицинской Академии.

В «Командном первенстве» младшему медицинскому персоналу и водителям предстоит максимально быстро выполнить розыск и извлечение из поврежденной техники раненых, оказать им медицинскую помощь и провести эвакуацию с преодолением водной преграды. Данный этап будет проведен на специально оборудованном участке учебно-тактического поля.

По итогам соревнований будут определены лучшие военные медики страны, которые войдут в состав сборной команды от Вооружённых сил Российской Федерации для участия в Армейских международных играх АрМИ-2021.

Торжественное закрытие конкурса состоится 27 апреля.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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