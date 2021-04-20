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20.04.2021 (11:30)

В Забайкалье стартовал окружной этап конкурса «Воин мира» среди военнослужащих ВВО

На базе общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, стартовал окружной этап конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Для участия в нем в столицу Забайкалья – город Чита прибыли команды, представляющие подразделения из состава четырех общевойсковых армий, армейского корпуса, Тихоокеанского флота, а также отдельных воинских частей ВВО. На церемонии открытия старт соревнованиям был дан заместителем командующего армией по военно-политической работе полковником Андреем Горбачевым. В торжественном мероприятии также приняли участие военнослужащие штаба объединения, роты почетного караула и военного оркестра гарнизона.

В течение пяти дней команды из четырех человек будут бороться за победу и призовые места. Лучшие военнослужащие по результатам конкурса войдут в состав сборной Восточного военного округа и выступят на всеармейском этапе, который состоится в июне текущего года в Севастополе.

В состязаниях участвуют около ста военнослужащих соединений и воинских частей ВВО. В конкурс «Воин мира» входят различные виды соревнований, включающих спортивные, профессиональные и творческие этапы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Воин мира , АрМИ
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