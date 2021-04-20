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20.04.2021 (08:25)

В Оренбургской области вакцинировались от COVID-19 более 5 тысяч военнослужащих и членов семей

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В Оренбургской области более 5 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданских сотрудников воинских частей сделали прививку от COVID-19.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) на организм человека.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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