20.04.2021 (08:20)

В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к параду Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к параду Победы

В Екатеринбурге полным ходом идет подготовку к параду Победы. Впервые в текущем году парадный расчет воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища впервые примет участие в параде Победы на Площади 1905 года.

В ходе парада 9 мая по главной площади уральской столицы торжественным маршем пройдут около 20 подразделений. В парадном строю пройдут расчеты управления штаба Центрального военного округа, частей Екатеринбургского гарнизона, а также сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы. В ходе музыкального сопровождения сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнит около 30 встречных и парадных маршей.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

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