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20.04.2021 (08:10)

Сотрудники ВАИ обеспечили безопасность передвижения участников международного конкурса «Саянский марш» на горных серпантинах Красноярского края

Сотрудники военной автомобильной инспекции республики Хакасия обеспечили безопасное передвижение автомобильных колонн с участниками международных соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш» в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края.

В ходе специальных мероприятий, сотрудники ВАИ осуществляли сопровождение автомобильных колонн с военнослужащими на горных серпантинных дорогах в труднодоступных местах и сложными климатическими условиями на высотах до 1300 метров над уровнем моря.

Кроме этого, военные автоинспекторы осуществляли контроль за соблюдением водителями транспортных средств воинских частей правил дорожного движения и проводили мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения.

Международный этап соревнований «Саянский марш» проходил с 14 по 17 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае, в нем принимали участие 8 команд: команды России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Саянский марш , ВАИ
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