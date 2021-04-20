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20.04.2021 (09:00)

В рамках контрольной проверки ракетчики ВВО в Забайкалье выполнили задачи по доставке и перегрузке боеприпасов

Расчеты ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в рамках контрольной проверки успешно выполнили ряд задач по доставке и перегрузке ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

На одном из этапов военнослужащие соединения на штатной технике совершили марш в назначенный район, с последующей организацией управления, инженерного оборудования позиций, а также охраны и обороны территории и всестороннего обеспечения.

В дальнейшем расчеты ракетно-технического подразделения выполнили практические задачи по доставке ракет на позиции с использованием  машин повышенной проходимости на базе автомобиля «КамАЗ», их перегрузке на транспортно-заряжающие машины, а также проверке технического состояния боеприпасов с помощью бортовой аппаратуры машины регламента и технического обслуживания ОТРК «Искандер».

Также, в ходе выполнения задач по предназначению ракетчики по сигналу о применении условным противником отравляющих веществ использовали средства индивидуальной и коллективной защиты кожи и органов дыхания с последующим проведением специальной обработки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Проверка боеготовности
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