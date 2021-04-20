20.04.2021 (08:45)

На Сахалине, в Магадане и Чукотском автономном округе весенний призыв проходит с соблюдением всех эпидемиологических мер

Особенностью весеннего призыва 2021 года, как и призывных кампаний 2020 года, по-прежнему остается проведение его в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Военными комиссариатами проводится ряд мероприятий, направленных на недопущение случаев распространения инфекции среди граждан, подлежащих призыву на военную службу по призыву, а также сотрудников военных комиссариатов. Все эти мероприятия уже показали свою эффективность в период проведения призывных мероприятий весной и осенью 2020 г.

При выполнении мероприятий весеннего призыва изучение призывников проводится дистанционно, что позволяет значительно уменьшить количество посещений военного комиссариата.

Во время прохождения гражданами медицинской комиссии осуществляется бесконтактная термометрия тела, обязательно использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), как призывниками, так и работниками военных комиссариатов.

Перед убытием на сборный пункт каждый призывник проходит обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР (без забора крови). Перевозка новобранцев будет, осуществляется на транспорте прошедшем санитарную обработку.

Во всехвоенных комиссариатах, сборных и призывных пунктах проводится ежедневная санитарная обработка помещений.

Кроме того, сотрудники военных комиссариатов, привлекаемые к мероприятиям весеннего призыва, были вакцинированы отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).

Граждане, подлежащие призыву на военную службу весной 2021 года, имеют право на вакцинацию по месту жительства до призыва или могут пройти данную процедуру по прибытию в воинскую часть. Вакцинация проводиться в добровольном порядке.

Граждане, призванные с территории Сахалина, Магадана, и Чукотского автономного округа, в основном будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях дислоцирующихся на территории Восточного военного округа (ВВО).

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