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20.04.2021 (08:30)

В преддверии 9 мая военнослужащие ВВО в Бурятии проведут несколько салютных тренировок

9 мая  силами артиллерийского подразделения Восточного военного округа для жителей и гостей республиканской столицы  состоится праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Запуск салютных зарядов будет проведен с помощью двух салютных установок, звуковой эффект обеспечат шесть артиллерийских орудий.

В Улан-Удэнском гарнизоне военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа проведут ряд  салютных тренировок.

В ходе проведения генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Салют
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