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20.04.2021 (08:15)

Военную технику ВВО в Бурятии переведут на летний период эксплуатации

В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, начался перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации. Всего в соединениях и частях будет переведено несколько тысяч единиц ВВСТ, среди которых техника войск связи, ракетных войск и артиллерии, танковых, мотострелковых подразделений и другие.

На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и экипажи боевых машин выполнят свыше 50 технологических операций на каждой единице техники, в том числе по проверке работоспособности агрегатов, электрических систем, различных регулировок, замену масел и смазок.

В связи с особенностями климата, обусловленным высокими температурами в летний период, особое внимание будет уделено обслуживанию систем охлаждения двигательных установок.

Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии будут осуществлять контроль качества выполненных работ.

Перевод вооружения на летний период эксплуатации завершится проверкой готовности всех образцов техники к выполнению задач по предназначению в конце мая текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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