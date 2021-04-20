20.04.2021 (07:45)
Авиационная группа ВВО примет участие в воздушной части парада Победы в Улан-Удэ
Авиационная группа армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) примет участие в воздушной части парада в столице Республики Бурятия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Впервые в авиачасти парада войск Улан-Удэнского гарнизона 9 мая примут участие ударные вертолеты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8амтш.
Помимо вертолетов, в мероприятии планируется задействовать участие истребители Су-30см, штурмовики Су-25см - 10 единиц.
Всего в параде войск Улан-Удэнского гарнизона примут участие около 1500 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил России.
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