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20.04.2021 (07:00)

В ВВО в рамках контрольной проверки с расчетами ЗРС С-300В4 дислоцированными на Курильских островах, проведена тренировка по обнаружению, классификации воздушных целей

В Восточном военном округе в рамках контрольной проверки с расчетами ЗРС С-300В4 дислоцированными на Курильских островах, проведена   тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей.

Дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) на С-300В4 были приведены в готовность с получением сигнала о нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности.

Личный состав расчетов  выполнил  поиск, опознавание, сопровождение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника.

После захвата целей на сопровождение, для повышения эффективности поражения, командирами принято решение на их уничтожение с рассредоточением огня.

По команде, боевые расчеты  произвели учебные (электронные) пуски зенитными управляемыми ракетами по целям, вошедшим в зону поражения комплекса ПВО.

Слаженные действия военнослужащих, своевременность принятия решения позволили  условно уничтожить авиацию «противника» на границе зоны поражения ЗРС.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , ПВО
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