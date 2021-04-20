20.04.2021 (04:30)

Снежный циклон на Камчатке не повлиял на боеготовность соединений и частей Тихоокеанского флота в регионе

В связи с прохождением снежного циклона в Войсках и силах на Северо-востоке России (ОКВС) и на Подводных силах Тихоокеанского флота (ТОФ) действует повышенная штормовая готовность. При этом, сложные погодные условия не повлияли на боевую готовность частей ТОФ, дислоцированных на Камчатке.

На объектах флота заблаговременно проверили резервные источники питания и жизнеобеспечения, а на боевых кораблях, судах и подводных лодках завели дополнительные швартовые концы. Усилен контроль за стоянкой в пунктах базирования и на рейде.

После обильного снегопада в гарнизонах камчатской группировки ТОФ ведутся работы по расчистке от снега автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам. Специально сформированные группы из состава дорожного управления Восточного военного округа и морской инженерной службы ОКВС чистят снег в военных городках Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, в районе поселков Радыгино, Чапаевка, Англичанка, Завойко. Для выполнения работ привлечена специальная инженерная техника.

В штабах объединений ТОФ функционируют рабочие группы, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг ситуации и взаимодействуют с администрацией Камчатского края для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке.



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