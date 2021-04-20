20.04.2021 (03:45)

Во Владивостоке состоялась первая ночная тренировка механизированной части парада Победы на главной улице Приморской столицы

Во Владивостоке состоялась первая ночная тренировка механизированной части парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной улице столицы Приморья прошло около 60 единиц военной техники, в том числе 7 единиц исторической техники военных лет.

В текущем году в состав парадной механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортёры БТР-82А, гаубицы, бронеавтомобили «Тигр» и современные машины технического обеспечения.

Кроме того, на параде в столице Приморья зрителям впервые покажут современную боевую машину пехоты БМП-3. 40 таких машин менее месяца назад поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Тренировка показала хорошую подготовку механиков-водителей и водителей. Следующие ночные тренировки механизированной части парада Победы планируется провести 22, 24 и 27 апреля. Первая совместная тренировка с парадными расчетами спланирована на 30 апреля.

Планируется, что в параде, который пройдёт 9 мая, примут участие более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, в том числе батальонные и ротные колонны офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. По центральной улице Владивостока – Светланской, в День Победы также пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления УФСИН, а также сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока, объединённых в военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Всего к участию в параде планируется привлечь 1640 человек.

Генеральная репетиция парада войск во Владивостоке состоится 7 мая.

Кроме того, 9 мая во Владивостоке планируется воздушная часть парада. В ней примет участие 23 летательных аппарата морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Тренировки над Владивостоком и акваторией Амурского залива планируется начать после 26 апреля.

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