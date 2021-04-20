20.04.2021 (02:30)
В Энгельсском соединение дальней авиации военнослужащие проходят испытания на присвоение классной квалификации
В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, началась сдача теоретических и практических зачетов на присвоение классной квалификационной категории военнослужащим.
Мероприятие проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
В ходе проверочной аттестации военнослужащие сдадут нормативы по специальной, тактической, огневой, физической, медицинской, защиты государственной тайны, РХБ защиты, военно-политической и технической подготовке.
Сдача зачетов на присвоение классной квалификации в авиационном соединении проводится два раза в год, в летнем и зимнем периоде обучения.
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