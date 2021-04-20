Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.04.2021 (02:30)

В Энгельсском соединение дальней авиации военнослужащие проходят испытания на присвоение классной квалификации

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, началась сдача теоретических и практических зачетов на присвоение классной квалификационной категории военнослужащим.      

Мероприятие проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе проверочной аттестации военнослужащие сдадут  нормативы по специальной, тактической, огневой, физической, медицинской, защиты государственной тайны, РХБ защиты, военно-политической и технической подготовке.

Сдача зачетов на присвоение классной квалификации в авиационном соединении проводится два раза в год, в летнем и зимнем периоде обучения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Летчики дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне в Республике Коми
День открытых дверей провели в авиаполку стратегических ракетоносцев Ту-95мс
В Амурском авиационном соединении прошла военно-патриотическая акция ко Дню победы
Экипажи бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота выполнили учебные задачи в морских полигонах в Балтийском море

Метки:
Авиация , Дальняя авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false