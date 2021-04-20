20.04.2021 (01:30)

Творческая группа ЦОК ВКС выступила в Алабино для участников Парада Победы на Красной площади

В концертном зале на базе полигона Алабино творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил организовала и провела концерт для военнослужащих Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, участвующих в военном параде в Москве.

В концертной программе «Небо выбрало нас» приняли участие артисты творческой группы ЦОК ВКС, клубного формирования «Высота» и артисты Москвы: чемпион мира по баяну Сергей Котков, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Маргарита Князева и Олеся Дыдыкай, певец Андрей Бриг.

Ведущей мероприятия выступила администратор ЦОК ВКС Анастасия Карасёва.

В завершении концертной программы артисты творческой группы ЦОК ВКС совместно со зрителями исполнили песню «Небо выбрало нас».

Всего в мероприятии приняло участие 350 участников Парада Победы.

Стоит отметить, что этот концерт стал одним из многочисленных мероприятий, посвященных 76-летию Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., организованных Главным командованием Воздушно-космических сил и проводимых ЦОК ВКС.

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