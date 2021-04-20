20.04.2021 (03:15)

Российские миротворцы разминировали 5 гектар сельхозугодий на окраине населенного пункта Красный Базар и сопроводили паломников в монастыри Амарас и Дадиванк

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские саперы провели работу по поиску взрывоопасных предметов на окраине поселка городского типа Красный Базар. Территории сельскохозяйственных угодий, которые ранее обрабатывались местными жителями, во время вооруженного конфликта подвергались артиллерийским обстрелам.

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента произвели сплошную очистку около пяти гектаров сельхозугодий. Благодаря проделанной работе местные фермеры могут вернуться к обработке земли и уходу за плантацией шелковицы.

Всего с 23 ноября 2020 г. военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2012 гектаров территории, 620 километров дорог, проверено 1716 домов и зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25580 взрывоопасных предметов.

Помимо оказания помощи в очистке местности от взрывоопасных предметов российскими миротворцами накануне было организовано сопровождение более 50 паломников в монастыри Амарас и Дадиванк, находящиеся в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Монастырь Дадиванк является одним из древнейших христианских монастырей и расположен на территории Кельбаджарского района, который, в соответствии с трёхсторонним заявлением, перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.