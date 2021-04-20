20.04.2021 (06:45)
В Тагильском ракетном соединении проводится масштабное учение РВСН в рамках контрольных проверок
Стратегические ракетчики в Свердловской области проводят учение с ракетными полками Тагильского ракетного соединения. В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.
В ходе учения на качественно новом уровне отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.
Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» совершают протяженные марши со сменой полевых позиций.
Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Для прикрытия позиционного района Тагильского ракетного соединения и ведения воздушной разведки широко используются транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.
Наряду с вертолётами армейской авиации для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ, ведения инженерной и химической разведки активно используются перспективные БПЛА различного назначения и модификаций. Комплексное применение армейской и беспилотной авиации позволило обнаружить и нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям. В ходе учения колонна ПГРК «Ярс» также преодолела зараженный участок местности, а подразделения РХБЗ провели полную специальную обработку 100 единиц техники, включая пусковые установки.