20.04.2021 (06:30)

Военнослужащие ВВО в Приморье выполнили боевые стрельбы из БМП-2

На полигоне в Приморском крае военнослужащие мотострелковых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа на БМП-2 в ходе контрольной проверки выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

В ходе мероприятия экипажи БМП-2 поразили цели с коротких остановок из скорострельных автоматических пушек. Появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие легко бронированную технику находились на дальности от нескольких сотен метров до полутора километров.

Помимо выполнения упражнений стрельб военнослужащие выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической подготовке.

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