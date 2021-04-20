20.04.2021 (06:15)

Военные летчики ЦВО прикрыли горных мотострелков на учении в Туве

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения выполнили учебные тренировочные полеты в небе над Тувой и обеспечили поддержку с воздуха подразделений горной мотострелковой бригады.

В ходе учения летчики отработали учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах. Экипажи армейской авиации также отработали различные тактические приемы и способы атак, целеуказания на неподвижные и подвижные цели, уход от средств ПВО условного противника в условиях горной местности, произвели посадку на неподготовленную площадку.

Маневры проходили в рамках проверки за зимний период обучения. В учении было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники, а также более 500 военнослужащих из числа авиационной эскадрильи и горного мотострелкового соединения ЦВО.

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