20.04.2021 (06:00)
Минометчики ЦВО в ходе учения уничтожили бронированную технику условного противника в Кузбассе
Минометные расчеты мотострелкового соединения объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, в ходе учения уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника на полигоне в Кузбассе.
По замыслу учения, военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили колонну легкобронированной техники условного противника, движущуюся в направлении населенного пункта.
Разведывательные данные были переданы на командный пункт минометной батареи. Расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям и поразили их на расстоянии от 2 тыс. до 4 тыс. метров.
Корректировка огня и контроль поражения целей проводилась беспилотными летательными аппаратами в режиме реального времени.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по разведке целей, смене огневых позиций и провели контрогневые маневры после завершения стрельбы.
Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 200 военнослужащих артиллерийского соединения и около 20 единиц военной техники.