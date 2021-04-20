20.04.2021 (06:00)

Минометчики ЦВО в ходе учения уничтожили бронированную технику условного противника в Кузбассе

Минометные расчеты мотострелкового соединения объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, в ходе учения уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника на полигоне в Кузбассе.

По замыслу учения, военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили колонну легкобронированной техники условного противника, движущуюся в направлении населенного пункта.

Разведывательные данные были переданы на командный пункт минометной батареи. Расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям и поразили их на расстоянии от 2 тыс. до 4 тыс. метров.

Корректировка огня и контроль поражения целей проводилась беспилотными летательными аппаратами в режиме реального времени.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по разведке целей, смене огневых позиций и провели контрогневые маневры после завершения стрельбы.

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 200 военнослужащих артиллерийского соединения и около 20 единиц военной техники.

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