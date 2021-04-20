20.04.2021 (05:45)

Учение с участием более 3 тыс. военнослужащих ЦВО завершилось в Челябинской области

Учение с участием более 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа завершилось на полигоне в Челябинской области. Практические действия с боевой стрельбой прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе учебного боя командиры танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений от роты до полка включительно отработали вопросы управления и организации взаимодействия с силами и средствами разведки и беспилотной авиации. Военнослужащие танковых и мотострелковых подразделений выполнили стрельбы из 125 мм орудий танков Т-72Б3, 30-мм. автоматических пушек бронетранспортеров БТР-82АМ, а также отработали скоростное маневрирование и преодоление искусственных и естественных препятствий.

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