20.04.2021 (05:30)

На Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение под руководством Главнокомандующего ВМФ России

На Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

На первом этапе учения в рамках плана практических действий начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на Арктическом направлении.

На различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

Особое внимание в ходе учения будет уделено обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море в данном регионе, а также разрешению возможных кризисных ситуаций, в случае их возникновения, защите и обороне морских коммуникаций.

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