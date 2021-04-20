20.04.2021 (05:15)

На западе России более тысячи военнослужащих Западного военного округа и Северного флота впервые приняли участие в совместных двухсторонних тактических учениях

В ходе маневров на Лужском полигоне военнослужащие Севастопольской бригады Западного военного округа и Печенгской мотострелковой арктической бригады Северного флота совершенствовали навыки в отражении наступления и уничтожении стратегических объектов условного противника.

Действия пехоты поддерживали артиллеристы, которые сосредоточенным огнем из самоходных установок и буксируемых орудий уничтожили выдвигающуюся колонну бронетехники и командные пункты неприятеля.

В рамках одного из этапов для борьбы с авиацией, беспилотными летательными аппаратами и легкобронированной техникой военнослужащими впервые были применены модифицированные бронированные тягачи МТЛБ с установленными зенитными установками, обладающими скорострельностью более 2000 выстрелов в минуту.

Кроме того, мотострелки оттачивали навыки ведения огня из штатного вооружения по появляющимся и движущимся целям, блокировании условного населенного пункта, высадке тактического воздушного десанта в тылу противника.

В проведении учения приняли участие более тысячи военнослужащих и около ста единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые вертолеты Ми-8, новейшие танки Т-80 БВМ, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», 120-мм минометы 2Б-11.

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