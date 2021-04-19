19.04.2021 (22:00)

Российские и чешские активисты установили и уточнили 1872 имени солдат и офицеров Красной Армии, захороненных в Чехии

На почетном воинском захоронении в г. Густопече Южноморавского края Чешской Республики состоялась торжественная церемония открытия новых мемориальных плит с именами захороненных красноармейцев. Открытие приурочено к 76-й годовщине освобождения города Красной Армией. В результате проведенной в 2020-2021 гг. совместной архивно-исследовательской работы сотрудников Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии, сотрудников Посольства России в Чехии, российских и чешских активистов были установлены и уточнены 1872 имени солдат и офицеров Красной Армии, захороненных в г. Густопече в братской и одиночных. Работы по изготовлению и размещению на братской могиле 12 гранитных плит, а также по обновлению 101 одиночного надгробия были проведены за счет средств Российской Федерации.

На торжественной церемонии присутствовали руководитель Представительства Минобороны России по военно-мемориальной работе, атташе по культуре Генерального консульства России в городе Брно, представители администрации и ветеранских организаций города Густопече, а также местные жители.

В своем выступлении староста города выразила благодарность Посольству Российской Федерации и Представительству Минобороны России по военно-мемориальной работе за проделанную работу по установлению имен погибших и изготовление мемориальных плит.

В заключительной части церемонии к центральному памятнику воинского захоронения участники возложили венки и цветы.

Почетное воинское захоронение в г. Густопече, одно из 15 крупных воинских захоронений на территории Чешской Республики, оно состоит из 101 одиночной и одной братской могилы. Всего здесь погребено 1875 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении города и близлежащих населенных пунктов в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции, останки которых были перезахоронены из 54 населенных пунктов.

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