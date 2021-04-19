19.04.2021 (21:45)

В преддверии Дня Победы военные моряки в Санкт-Петербурге примут участие в премьере фильма Президентской библиотеки о Храме в Старо-Паново «С молитвой о павших»

В соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической и военно-патриотической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки и курсанты военно-морских учебных заведений в Санкт-Петербурге 23 апреля 2021 в Президентской библиотеке примут участие в премьере фильма «С молитвой о павших». Картина, снятая киногруппой Президентской библиотеки, рассказывает о храме-памятнике святых мучеников Адриана и Наталии, который посвящён погибшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда от немецких захватчиков. Фильм будет транслироваться на портале Президентской библиотеке, к которому есть доступ у Главного командования ВМФ, частей и соединений ВМФ, а также у военно-морских учебных заведений.

В августе 1942 года фашисты готовили новый штурм Ленинграда. С юга были переброшены армии для укрепления позиций врага. Но наши войска оказали мощное сопротивление. С 20 июля по 2 августа 1942 года командованием Ленинградского фронта была разработана и проведена в районе Урицка Старопановская операция.

Освобождение посёлка Старо-Паново стало возможным только в январе 1944 года. С 15 по 18 января 1944 года наши войска предприняли 9 попыток на этом рубеже. И все они были неудачными. Лишь с десятой попытки ценой колоссальных потерь удалось прорвать линию обороны противника и перейти в наступление. К этому времени здесь не осталось ни одного целого дома. В том числе была разрушена церковь покровителей христианского супружества святых мучеников Адриана и Наталии, построенная в ХIX столетии.

Вопрос о строительстве храма и возрождении церкви подняла местная жительница Антонина Осипова, 15-летней девушкой угнанная в Германию. Когда она вернулась в родные места, то у неё зародилась идея восстановить храм, прихожанкой которого она когда-то была в детстве. Эта мечта реализовалась. И хотя возрождённая церковь не является архитектурным повторением разрушенной, она приняла на себя имя прежней церкви святых мучеников Адриана и Наталии.

Одной из важных сторон деятельности прихода является сохранение живой памяти о защитниках города, в храме собирают информацию о погибших и пропавших без вести на Ленинградском фронте: фотографии, документы, письма, воспоминания родных. Об этих уникальных находках рассказывает в фильме Ирина Минина, хранитель музея воинской славы «ДОТ», действующего при храме.

Фильм касается и нравственных сторон. Так, настоятель храма протоиерей Михаил Стрельников высказывает своё мнение: в чем смысл потерь и почему происходят страшные войны?

– Когда мы вспоминаем тяжёлые кровопролитные бои, огромное количество жертв, мы должны осмыслять не просто, какой ценой досталась нам победа, а почему это случилось? Есть такое понятие в христианстве – попущение Божие. Это ситуация, когда Бог допускает злу совершиться ради того, чтобы оно остановилось. А остановить его может человек при содействии Бога. Попущение Божье заключается в том, что Создатель напрямую не вмешивается в ход войны, но при этом промысел Божий содействует тому, что победу одерживают жизнь, разум, а не безумие. Победу одерживают те, на чьей стороне на самом деле Господь.

…Церковь святых мучеников Адриана и Наталии двухэтажная. На первом этаже – воинский храм Всех Святых. Павшие воины исполнили заповедь Божью: нет больше той любви, чем жизнь положить за друзей своих, за свой народ и его будущее.

А на втором этаже находится церковь святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей супружества. Это очень важный момент, который акцентируется в картине: церковь в честь покровителей супружества находится над воинским храмом, т. е. жизнь, которую даёт супружество, в котором рождаются дети, – выше смерти.

Вокруг храма разбит парк Воинской Славы, где местные жители совместно с настоятелем храма сажают деревья. 75 сосенок посажено в честь годовщины Великой Победы, ведь сосна издревле считалась символом долголетия и нравственной чистоты.

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