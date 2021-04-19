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19.04.2021 (20:30)

Тактико-специальные учения по оборудованию ложных позиций войск пройдут в Подмосковье

Военнослужащие инженерно-маскировочного полка в ходе тактико-специального учения на территории Московской области оборудуют ложный район, позиции войск и военные объекты, применив имеющиеся на вооружении средства скрытия и имитации.

На местности будут оборудованы ложные стартовые позиции зенитных ракетных дивизионов, огневые позиции ракетных войск и артиллерии, районы обороны танковых подразделений. Для этого маскировщики применят комплекты ложных зенитно-ракетных комплексов С-300, макеты зенитных ракетных комплексов БУК-М2, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и танков Т-72Б3.

В ходе выполнения данных задач применяются новейшие маскировочные комплекты и радиолокационные имитаторы движущейся техники (колонн) КРИК.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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