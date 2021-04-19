19.04.2021 (19:30)

В Щелковском ОКИК прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

Военнослужащие Щелковского отдельного командно-измерительного комплекса Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова

15 армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие

в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе проведения тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты воинской части, развертыванию оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, отработаны практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

В течение минувшего года дежурными силами Щелковского ОКИК проведено более 80 тыс. сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

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