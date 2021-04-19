19.04.2021 (19:00)

Новороссийские десантники одержали уверенную победу на чемпионате Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Новороссийские десантники одержали уверенную победу на чемпионате Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью

На полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае завершилось первенство Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью.

В заключительный день чемпионата лучшие военнослужащие горных подразделений ВДВ соревновались в преодолении марш-броска на 5 километров с огневым рубежом, на котором необходимо было поразить 5 мишеней из автомата АК-74м. За каждый допущенный промах, участник преодолевал штрафной круг протяженностью 800 метров.

По итогам этапа первое место представителя Новороссийского соединения, на втором и третьем местах военнослужащие отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.

Выступая на торжественной церемонии закрытия первенства, помощник командующего Воздушно-десантными войсками по физической подготовке полковник Рустам Юлдашев, отметил высокий уровень подготовки участников, их несгибаемую волю и жажду победы. В заключении пожелал всем успехов в службе и достичь высоких результатов в подготовке.

Опередив всех соперников и показав высокий результат, первое общекомандное место заняла команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, на втором месте представители отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки, третьими стали десантники отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Ульяновска.

В личном первенстве не было равных представителю Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии сержанту Ивану Плюснину, на втором месте гвардии ефрейтор Сергей Садюхин из Ульяновска, третье место также у представителя Новороссийского соединения гвардии сержанта Александра Дорошева.

В завершении торжественной церемонии награждения победителей и призеров, военный оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка и вокально-инструментальный ансамбль соединения «Синева» выступили перед участниками чемпионата с концертом.

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