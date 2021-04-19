19.04.2021 (19:00)
Новороссийские десантники одержали уверенную победу на чемпионате Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью
На полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае завершилось первенство Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью.
В заключительный день чемпионата лучшие военнослужащие горных подразделений ВДВ соревновались в преодолении марш-броска на 5 километров с огневым рубежом, на котором необходимо было поразить 5 мишеней из автомата АК-74м. За каждый допущенный промах, участник преодолевал штрафной круг протяженностью 800 метров.
По итогам этапа первое место представителя Новороссийского соединения, на втором и третьем местах военнослужащие отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.
Выступая на торжественной церемонии закрытия первенства, помощник командующего Воздушно-десантными войсками по физической подготовке полковник Рустам Юлдашев, отметил высокий уровень подготовки участников, их несгибаемую волю и жажду победы. В заключении пожелал всем успехов в службе и достичь высоких результатов в подготовке.
Опередив всех соперников и показав высокий результат, первое общекомандное место заняла команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, на втором месте представители отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки, третьими стали десантники отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Ульяновска.
В личном первенстве не было равных представителю Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии сержанту Ивану Плюснину, на втором месте гвардии ефрейтор Сергей Садюхин из Ульяновска, третье место также у представителя Новороссийского соединения гвардии сержанта Александра Дорошева.
В завершении торжественной церемонии награждения победителей и призеров, военный оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка и вокально-инструментальный ансамбль соединения «Синева» выступили перед участниками чемпионата с концертом.