19.04.2021 (18:30)
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» проведёт День открытых дверей
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 24 апреля проведет День открытых дверей для всех желающих.
В этот день гости смогут принять участие в военно-тактической игре «День курсанта», посетить творческий кластер «АвангАРТ», выставки учебного оборудования и обмундирования курсантов, посмотреть концерт.
Для участников 15-25 лет состоятся ускоренные сборы «День курсанта». Команды в составе до 10 человек в течение 2,5 часов проверят свои силы в:
- стрельбе по мишеням,
- сборке/разборке оружия,
- медподготовке и эвакуации,
- надевании противогаза (ОЗК),
- спортивной эстафете,
- тактической подготовке,
- метании гранаты,
- снаряжении «магазина» патронами,
- полосе с препятствиями,
- туризме.
На Дне открытых дверей для гостей будут работать мастер-классы и выставки.
Также 24 апреля будет дан старт новому проекту «АвангАРТ», который соберёт в одном месте максимум интересного и нового.
На центральной площадке пройдет развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов.
День открытых дверей пройдет с 11.00 до 16.00 по адресу: Московская область, г.о. Одинцово, территория парка «Патриот», АНО «Авангард».
Вход свободный. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Участие в мероприятиях – бесплатно.
Зарегистрироваться на игру необходимо по ссылке: https://avangard.center/den-kursanta