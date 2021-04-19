19.04.2021 (18:30)

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» проведёт День открытых дверей

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 24 апреля проведет День открытых дверей для всех желающих.

В этот день гости смогут принять участие в военно-тактической игре «День курсанта», посетить творческий кластер «АвангАРТ», выставки учебного оборудования и обмундирования курсантов, посмотреть концерт.

Для участников 15-25 лет состоятся ускоренные сборы «День курсанта». Команды в составе до 10 человек в течение 2,5 часов проверят свои силы в:

стрельбе по мишеням,

сборке/разборке оружия,

медподготовке и эвакуации,

надевании противогаза (ОЗК),

спортивной эстафете,

тактической подготовке,

метании гранаты,

снаряжении «магазина» патронами,

полосе с препятствиями,

туризме.

На Дне открытых дверей для гостей будут работать мастер-классы и выставки.

Также 24 апреля будет дан старт новому проекту «АвангАРТ», который соберёт в одном месте максимум интересного и нового.

На центральной площадке пройдет развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов.

День открытых дверей пройдет с 11.00 до 16.00 по адресу: Московская область, г.о. Одинцово, территория парка «Патриот», АНО «Авангард».

Вход свободный. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Участие в мероприятиях – бесплатно.

Зарегистрироваться на игру необходимо по ссылке: https://avangard.center/den-kursanta

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