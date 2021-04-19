19.04.2021 (18:00)

Командный состав Военно-транспортной авиации поздравил участника Великой Отечественной войны с 95-летием

Личный состав командования Военно-транспортной авиации и соединения ВТА поздравил участника Великой Отечественной войны Василия Сергеевича Гришко с 95-летием. В свои годы Василий Сергеевич работает заведующим офицерской столовой в Тверском соединении ВТА.

«Уважаемый Василий Сергеевич, вы являетесь живым примером патриотизма, отношения и любви к своей Родине, своей работе, своего профессионального дела. Мы вас очень любим и ценим, благодарим Вас за то, что вы сделали для нашего коллектива Военно-транспортной авиации, для лётчиков Мгинской Краснознаменной военно-транспортной авиационной дивизии. Спасибо Вам за службу», - поздравил ветерана генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Руководящий и личный состав Тверского соединения ВТА также поблагодарил ветерана за многолетнюю службу, пожелал крепкого здоровья и вручили ценные сувениры и подарки.

Кроме того, с 95-летием ветерана поздравил председатель Тверской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-майор Генрих Левкович.

Справочно :

Гришко Василий Сергеевич родился 18 апреля 1926 года в Валынской области, Туринского района, в селе Озеряны. В 1942 году был отправлен на принудительные работы в Германию в Ганновер, где в 1945 году был освобождён Советскими войсками и после возвращения на Родину, в возрасте 19-ти лет, был призван в ряды Вооруженных сил и начал службу в 643-ем минометном полку Киевского военного округа в должности наводчика – командира отделения. 1956 год стал для Василия Сергеевича определяющим его дальнейшее профессиональное предназначение - он был назначен на должность начальника отделения вещевого снабжения 161-го отдельного Авиационно-технического батальона 1-й АТД. Прослужив на этой должности полгода, Василий Сергеевич стал начальником обозно-вещевого снабжения.

Прослужив в армии более 35 лет уволился в запас будучи командиром 178 ОБАТО в звании полковника и продолжил работу в рамках продовольственного обеспечения личного состава Мигаловского гарнизона, проработав с 1979 по 1984 год в должности заведующего столовой военторга, а с 1984 года по настоящее время является заведующим офицерской столовой в 12 военно-транспортной авиационной дивизии.

За время службы был награжден множественными боевыми орденами и медалями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице