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19.04.2021 (17:45)

Военные коммунальщики Северного флота отмечены премией признательности

Сегодня в городе Мурманске состоялась церемония вручения премии признательности «Лидер года», учрежденной АО «АтомЭнергоСбыт» и областным правительством.

Одним из лауреатов стал филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту. Учреждению была присуждена награда в номинации «Стабильность» за тесное сотрудничество и взаимодействие с акционерным обществом «АтомЭнергоСбыт» по бесперебойному обеспечению электроэнергией военных городков, находящихся на территории Мурманской области.

Диплом и приз были вручены руководителю филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Владимиру Белевцеву.

Подобных наград были удостоены и другие партнеры акционерного общества, проявляющие ответственное отношение к соблюдению договорных обязательств, внедряющие энергоэффективные технологии и использующие цифровые коммуникации.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Награждения , Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России
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