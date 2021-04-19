19.04.2021 (17:30)

Курсанты школы ДОСААФ стали специалистами

В технической школе ДОСААФ, что в Апатитах Мурманской области, состоялись выпускные экзамены по специальности «механик-водитель многоцелевого транспортера легкого бронированного (МТЛБ)».

Знания, умения и навыки будущих военных водителей оценивала экзаменационная комиссия из представителей штаба Северного флота, 254-й военной автомобильной инспекции Северного флота, военного комиссариата городов Кировск и Апатиты Мурманской области, а также технической школы.

Курсанты успешно сдали внутренний теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и практический экзамен по вождению МТЛБ на автодроме.

После успешной сдачи экзаменов эти ребята получат удостоверение механиков-водителей, затем их ждут в призывных комиссиях, где новоиспеченных специалистов распределят в соединения и воинские части сухопутных и береговых войск Северного флота, на вооружении которых стоят гусеничные бронетранспортёры, - сказал военный комиссар городов Кировск и Апатиты Де6нис Кашин.

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