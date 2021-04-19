19.04.2021 (16:45)

В Таджикистане стартовало совместное российско-таджикское учение с участием более 3,5 тыс. военнослужащих

Церемония открытия совместного российско-таджикского учения с участием более 3,5 тыс. военнослужащих подразделений 201-ой военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан состоялась на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане.

Церемония открытия началась с общего построения военнослужащих. В исполнении военных оркестров прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Таджикистан, были торжественно подняты национальные флаги двух стран. Участники учения в едином строю прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря.

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Таджикистан генерал-лейтенант Эмомали Собирзода и заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Юрий Петров.

Совместное тактическое учение проводится в период с 19 по 23 апреля на полигонах Харб-Майдон, Самбули и Момирак под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

От российской стороны к учению привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе штурмовики Су-25 СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация». Разведку целей и корректировку огня обеспечит группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Гранат», «Леер».

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