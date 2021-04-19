19.04.2021 (16:15)

В учебном центре связи РВСН завершился финальный этап конкурса «Уверенный прием-2021»

В межвидовом региональном учебном центре связи в Переславле-Залесском (Ярославская область) прошел финальный этап конкурса профессионального мастерства специалистов связи Ракетных войск стратегического назначения «Уверенный приём-2021».

Цель соревнований — подчеркнуть важность профессии военного связиста и повысить престижность военных специальностей.

В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих от старших офицеров до рядового состава, среди которых были не только опытные мастера, но и те, кто впервые прошёл через все испытания.

Всего предстояло пройти семь этапов соревнований.

В ходе конкурса военнослужащим предстояло доказать свой профессионализм в технических, специальных нормативах, выполнить упражнения стрельб, продемонстрировать физическую подготовку, чем доказать, насколько важно быть не только профессионалом в своём деле, но и быть физически крепким и выносливым военнослужащим.

Кроме того, специалисты связи РВСН продемонстрировали свое профессиональное мастерство в работе на пунктах управления связи, антенных модулях, командно-штабных машинах и радиорелейных станциях.

Судейская коллегия строго следила за соревновательным процессом. Победу в конкурсе одержала команда Омского ракетного объединения.

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