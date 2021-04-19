19.04.2021 (16:00)

Курсанты Военной академии РВСН приняли участие в Международной олимпиаде по военной истории

Курсанты филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого приняли участие в VI Международной олимпиаде по военной истории. Она проходила в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.

В конкурсе участвовало свыше 240 человек из более 30 вузов Министерства обороны Российской Федерации, двух вузов Министерств обороны Белоруссии и Армении, а также 8 учебных военных центров, — всего 45 команд.

В первом туре команды соревновались в номинациях «Враг у ворот» и «Вставай, страна огромная». Тут необходимо было выполнить задания, связанные с основными событиями перед Второй мировой войной и с героической обороной Брестской крепости.

Во втором туре, в номинации «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», были представлены задания по значению Битвы под Москвой в отечественной и мировой истории.

Номинация «Никто не забыт, ничто не забыто» посвящена увековечиванию памяти павших воинах в наименованиях населенных пунктов и улиц, деятельности поискового движения по поиску и захоронению павших защитников Отечества.

В номинации «По страницам памяти» проверялись знания об отражении событий Великой Отечественной войны в мемуарах, а также в художественной и научной литературе.

На третий день олимпиады участники состязались в историко-биографическом биатлоне «По страницам памяти», и проходил конкурс капитанов (к 800-летию со дня рождения Александра Невского).

В олимпиаде курсанты филиала продемонстрировали высокий уровень знания истории военного дела.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице