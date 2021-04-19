19.04.2021 (15:45)

В Ленобласти более 10 артефактов времен Великой Отечественной войны пополнят экспозиции музеев общевойсковой армии ЗВО

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники поисковых отрядов Ленинградской области передадут в музеи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) более 10 различных артефактов, найденных в ходе проведения «Вахты памяти — 2020».

Поисковики передадут в постоянную выставку элементы стрелкового оружия и предметов быта, найденных в местах боев на Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, поселке Красный бор и других населенных пунктах области.

Подготовленные к передаче артефакты включают в себя: гильзы и патроны от ручных пулеметов ДП-27, осколки противопехотных гранат, корпуса винтовок Мосина и СВТ-40, части советских шлемов СШ-40, пистолетов-пулеметов ППШ и других образцов отечественного вооружения, а также редкие самодельные предметы, изготовленные бойцами в годы войны: деревянные ложки, котелки и ножи с надписями, призывающими к борьбе с немецко-фашистскими захватчикам.

Благодаря совместной работе саперов общевойскового объединения и представителей поисковых отрядов в ходе «Вахты памяти — 2020» было проведено более 20 совместных экспедиций в местах боев, благоустроено около 50 братских захоронений и мемориалов в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

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