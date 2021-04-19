19.04.2021 (15:30)

В Главном командовании ВМФ началась плановая проверка уровня физической подготовки военнослужащих

В Санкт-Петербурге в соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом России адмиралом Николаем Евменовым, началась плановая проверка уровня физической подготовки офицеров Главного командования ВМФ и военнослужащих воинских частей и организаций, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ.

Физическая готовность военнослужащих проверяется по таким основным параметрам, как выносливость, сила и быстрота. Сдающие проверку вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество.

В частности, военнослужащие сдают кросс на дистанциях 1 и 3 километра, проверяют свои силы в плавании, демонстрируют быстроту на дистанциях в 100 метров и в челночном беге 10 на 10, выполняют подтягивания на перекладине, подъёмы силой на перекладине и жим штанги 70 кг лёжа.

Итоги контрольной проверки физической подготовки военнослужащих Главного командования ВМФ будут доложены главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову.

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