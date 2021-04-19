19.04.2021 (15:15)

В Москве появился юнармейский отряд имени генерал-майора Евтушенко

В Военном университете состоялась торжественная церемония посвящения в ряды Юнармии учащихся школы №2025. Клятву на верность братству произнесли 25 мальчишек и девчонок. Кроме значков и алых беретов новобранцы получили свидетельство о присвоении отряду имени генерал-майора Юрия Евтушенко.

«Это уже пятый юнармейский отряд имени Юрия Григорьевича в стране. География расширяется, потому что молодежь не только чтит своих героев, но и хочет равняться на них. Санкт-Петербург, Курск. Новосибирская область. В каждом из этих населенных пунктов теперь есть «евтушенковцы», которые своими достижениями будут прославлять имя отважного героя», — пояснил Лидер Юнармии Никита Нагорный.

С напутственными словами к юным патриотам обратились временно исполняющий обязанности начальника университета генерал-майор Михаил Смыслов и заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Коновалов. Они отметили символичность церемонии, прошедшей в стенах вуза, который в свое время окончил Юрий Евтушенко и пожелали продолжателям его традиций добиться отличных успехов в учебе и спорте.

По мнению юнармейца Григория Федотова, с такой мотивацией у его товарищей по братству есть все шансы стать студентами одного из лучших учебных заведений – Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

«Наш отряд с еще большим рвением будет стремиться к высоким результатам и доказывать, что не зря носит имя патриота», — подчеркнул он.

Справочно:

Юрий Евтушенко, заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе, генерал-майор Вооруженных Сил, родился в Новосибирске в 1964 году. В январе 2018 года возглавил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден «За храбрость» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также другие награды. 9 ноября 2020 года Юрий Евтушенко скончался.

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