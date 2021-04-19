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19.04.2021 (15:00)

В ЦСКА стартовал турнир по мини-футболу

Сегодня в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе (КЛФК) ЦСКА состоялась торжественная церемония открытия соревнований по мини-футболу. Они проходят в рамках Спартакиады Центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации.

В церемонии открытия принял участие мастер спорта СССР по футболу, заслуженный работник физической культуры, начальник футбольной команды ЦСКА с 1991 по 2000 годы, член президиума Совета ветеранов ЦСКА Анатолий Коробочка.

В приветственном слове он пожелал всем участникам хороших и результативных игр. «Покажите свое мастерство и получите удовольствие от игр. На таких мероприятиях не может быть проигравших или побежденных. Пусть наш турнир пройдет в дружественной и теплой обстановке», — сказал Анатолий.

Победители и призеры турнира по мини-футболу в рамках Спартакиады Министерства обороны России среди команд Центральных органов военного управления будут определены 23 апреля. До этого будут сыграны матчи группового этапа.

Всего в соревновании примут участие 432 военнослужащих в составе 36 команд, которые разделены на три группы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Панков , Спорт
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