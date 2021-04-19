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19.04.2021 (14:00)

На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного оружия

На одном из полигонов отдельной бригады морской пехоты состоялся чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного оружия: пистолета Макарова и автомата Калашникова АК-74.

В соревнованиях приняли участие команды объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота. В общей сложности — более 50 военнослужащих.

В стрельбе из автомата Калашникова североморцы состязались на дистанции 100 метров и из пистолета Макарова — на 25 метров. Участники соревнований вели огонь по неподвижным мишеням (грудным фигурам) из положения стоя, с колена и лежа.

Все упражнения выполнялись в военной форме одежды без использования спортивного инвентаря. Победители определялись по сумме выбитых очков в ходе зачетных серий.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете первое место завоевала команда армейского корпуса «Армата», второе — «Гроза» армии ВВС и ПВО, третье — «Тайфун» подводных сил флота.

В индивидуальном зачете лучшие результаты по стрельбе из пистолета Макарова показали полковник Кирилл Никулин, майор Павел Калинин, из автомата Калашникова — лейтенант Амирхан Магомедов и старший сержант Андрей Маркелов.

По результатам чемпионата один из участников выполнил норматив мастера спорта, по три человека сдали на уровень кандидата в мастера спорта и на первый разряд.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Чемпионат по стрельбе
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