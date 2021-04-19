19.04.2021 (14:30)

В Северной Осетии стартовал всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета»

Сегодня на базе полигона Шалхи во Владикавказе (Северная Осетия) стартовал всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета».

В состязаниях принимают участие 11 команд от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны России, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и ДОСААФ.

В соревнованиях участвуют как мужские, так и женские команды. Военным спортсменам предстоит состязаться в стрельбе из стрелкового оружия, преодолении полосы препятствий, вождении медицинской техники, эвакуации условно раненых с поля боя и оказании им первой медицинской помощи. Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости.

В торжественной церемонии открытия этапа конкурса приняли участие заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России генерал-майор медицинской службы Олег Калачев, начальник медицинской службы ЮВО полковник Сергей Папко, ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии доктор медицинских наук Олег Ремизов, начальник Военного учебного центра Северо-Осетинского государственного университета Валерий Дробышев, председатель военного суда Владикавказского гарнизона Константин Погеев.

«С самого начала наш конкурс динамично развивается и усложняется, появляются новые практические и теоретические элементы, благодаря чему он занимает прочные позиции среди самых зрелищных и сложных конкурсов Армейских международных игр», — сказал Олег Калачев.

Также он отметил, что за годы проведения эстафеты конкурс стал неотъемлемой частью подготовки медицинских специалистов войскового звена и основой успешного выполнения мероприятий по спасению жизни военнослужащих на поле боя.

В рамках концертной программы перед участниками состязаний выступили Театр фольклорного танца «Артхурон» Северо-Осетинского государственного педагогического института, сводный оркестр Владикавказского гарнизона, солисты Государственного национального эстрадного оркестра имени Кима Суанова и ансамбль «Ритмы гор» Республиканского Дворца детского творчества имени Билара Кабалоева.

Всеармейский этап соревнований является отборочным этапом к международным соревнованиям, которые будут проведены в текущем году в Узбекистане.

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