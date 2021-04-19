Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2021 (14:15)

Российские военные связисты в Приднестровье сдали контрольную проверку

Военные связисты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за зимний период обучения 2021 учебного года. К сдаче по теме развертывания средств связи привлекли весь личный состав военных связистов ОГРВ ПРРМ.

В ходе проверки экипажи отработали действия по развертыванию аппаратных станций и командно-штабных машин, организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям. После это были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

По результатам контрольной проверки за зимний период обучения 2021 учебного года военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области корректировщики огня артиллерии впервые проверили навыки в ходе боевых стрельб
Военнослужащие отделения огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку
В военной школе поваров ЗВО будет построен спортивный городок нового образца
ВКС провели седьмую авиационную тренировку военного парада над подмосковным Алабино

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false