19.04.2021 (14:15)

Российские военные связисты в Приднестровье сдали контрольную проверку

Военные связисты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за зимний период обучения 2021 учебного года. К сдаче по теме развертывания средств связи привлекли весь личный состав военных связистов ОГРВ ПРРМ.

В ходе проверки экипажи отработали действия по развертыванию аппаратных станций и командно-штабных машин, организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям. После это были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

По результатам контрольной проверки за зимний период обучения 2021 учебного года военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.

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