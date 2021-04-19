19.04.2021 (14:15)
Российские военные связисты в Приднестровье сдали контрольную проверку
Военные связисты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за зимний период обучения 2021 учебного года. К сдаче по теме развертывания средств связи привлекли весь личный состав военных связистов ОГРВ ПРРМ.
В ходе проверки экипажи отработали действия по развертыванию аппаратных станций и командно-штабных машин, организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям. После это были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.
По результатам контрольной проверки за зимний период обучения 2021 учебного года военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.