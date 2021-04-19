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19.04.2021 (13:45)

С военнослужащими армейского корпуса Балтийского флота проводятся занятия по работе на комплексах РЭБ

Военнослужащие, недавно заключившие контракт и проходящие службу в подразделениях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Балтийского флота, осваивают комплекс «Борисоглебск-2». В рамках плановых занятий по специальной подготовке отрабатываются вопросы радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и авиации, а также подавления сетей и линий связи противника.

Комплекс «Борисоглебск-2» предназначен для ведения радиоразведки и радиоподавления источников радиоизлучения. По сравнению с предшествующим комплексом «Мандат» он имеет следующие улучшенные технические характеристики: расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления, увеличенную скорость сканирования частотного диапазона, сокращенное время реакции по неизвестным частотам, более высокую точность определения координат источника радиоизлучения, повышенную пропускную способность средств подавления.

Оборудование комплекса размещено на высокомобильной базе гусеничного многоцелевого легкобронированного бронетранспортера МТ-ЛБу.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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