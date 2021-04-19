19.04.2021 (13:30)

Вице-адмирал Сергей Липилин возглавил штаб Балтийского флота

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом. Он принял дела, должность и приступил к своим обязанностям.

Вице-адмирал Сергей Владимирович Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области.

После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 году офицерскую службу начал в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.

В 2002 году закончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова.

Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», затем в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

С 2008 по 2009 год командовал 36-й дивизией ракетных кораблей Тихоокеанского флота. Затем с 2009 по 2010 год проходил службу командиром 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 2014 по 2018 г. — командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.

С 2018 по 2021 год проходил службу в должности заместителя командующего Черноморским флотом.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и другими наградами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице