19.04.2021 (13:15)

Поисково-спасательная группа ЦВО вернулась в Россию после обеспечения запуска и посадки космических кораблей «Союз МС» в Казахстане

Военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) вернулись в Россию после обеспечения запуска и посадки космических кораблей «Союз МС» в Республике Казахстан.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» и личный состав поисково-спасательной группы ЦВО прибыли в пункты постоянной дислокации в Свердловской и Челябинской областях. В Россию из Казахстана вернулось 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 30 единиц наземной техники и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

9 апреля Военнослужащие поисково-спасательной группы, экипажи армейской и транспортной авиации ЦВО организовывали поисково-спасательное обеспечения запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18», а 17 апреля — обеспечивали безопасность посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-17».

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