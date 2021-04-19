19.04.2021 (12:45)

В Ленинградской области корректировщики огня артиллерии впервые проверили навыки в ходе боевых стрельб

С военнослужащими общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, на завершающем этапе доподготовки по специальности «корректировщик артиллерийского огня» проведена тренировка на местности с применением 120-мм минометов 2Б-11.

В рамках комплексного занятия мотострелки отработали порядок скрытного выдвижения на командно-наблюдательный пункт, совершенствовали навыки в определении координат целей, наблюдении за полем боя и внесении корректировок для производства последующих залпов в соответствии с наблюдаемыми разрывами.

Минометные расчеты, находясь на огневых позициях, получали данные поправок по средствам радиосвязи. Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим огневые позиции бронетехники и живой силы противника. Военнослужащие выполнили свыше 50 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям.

К проведению контрольного комплексного занятия привлекалось более 150 военнослужащих объединения, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Корректировщики артиллерийского огня выполняют задачи по передаче необходимых поправок для стрельбы приданым подразделениям в соответствии с результатами наблюдения за полем боя. Занятие является завершающим и проводится в рамках месячного лагерного сбора.

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